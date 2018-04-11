Sivasspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Galatasaray, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i iç sahada yenmeyi başaran Demir Grup Sivasspor, hafta sonu evinde Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmadan da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Teknik direktörü Samet Aybaba, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sahalarında Fenerbahçe ile yapacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirtti.

Aybaba, ligde geçen hafta deplasmanda Atiker Konyaspor'a 5-0 yenildiklerini hatırlatarak, futbolda her türlü sonucun olabileceğini söyledi.

Bu tür sonuçlardan ders çıkartmak gerektiğini vurgulayan Aybaba, "Özellikle ligin altındaki takımları ilgilendiren maçlarda bizim biraz daha dirençli, biraz daha oyuna konsantre olup, maçı kazanmaya yönelik oynamamız lazım." dedi.

Bazen istedikleri şeyleri sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Aybaba, "Oyuncularımız neyi yaptıklarını daha önce göstermişlerdi. O mağlubiyeti unutturmak için önlerinde böyle bir maç var. Şampiyonluk adayı üç takımı yenmiştik. Bu da inşallah dördüncüsü olur. Fenerbahçe, deplasmanda son haftalarda disiplinli, iyi oynayan bir takım, iyi sonuçlar alıyor. Bazı eksiklikler var, onların üzerinde çalışıp bu maçı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından idman çift kale maç ile sona erdi.