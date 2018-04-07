Sivasspor, Konya'ya iddialı gidiyor – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Sivasspor, Konya'ya iddialı gidiyor

    Sivasspor, Konya'ya iddialı gidiyor

    'in 28. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak, UEFA 'ne katılma hedefine bir adım daha yaklaşmayı arzuluyor.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek.

    Sivas ekibi, bugün öğleden sonra hava yoluyla Konya'ya hareket edecek.

    Ligde son maçını kazanarak 28. haftaya 41 puan ve averajla altıncı sırada giren kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-1 kazanmıştı.

    9 oyuncu sarı kart ceza sınırında
    Demir Grup Sivasspor'da Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde , Robinho, , Carl Medjani, Delvin Ndinga, Paul Papp, Hakan Bilgiç, Auremir Dos Santos ve Thievy Bifouma ceza sınırında bulunuyor.

    Bu futbolcular yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 29. haftasındaki müsabakasında görev alamayacak.

    Sakatlıkları bulunan defans oyuncusu ve orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ise sağlık ekibinin vereceği rapor doğrultusunda kadroda yer bulabilecek.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:27
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