Sivasspor, Konya'ya iddialı gidiyor
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefine bir adım daha yaklaşmayı arzuluyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Sivas ekibi, bugün öğleden sonra hava yoluyla Konya'ya hareket edecek.
Ligde son maçını kazanarak 28. haftaya 41 puan ve averajla altıncı sırada giren kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-1 kazanmıştı.
9 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Demir Grup Sivasspor'da Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde Arouna Kone, Robinho, Hakan Arslan, Carl Medjani, Delvin Ndinga, Paul Papp, Hakan Bilgiç, Auremir Dos Santos ve Thievy Bifouma sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 29. haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında görev alamayacak.
Sakatlıkları bulunan defans oyuncusu Ziya Erdal ve orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ise sağlık ekibinin vereceği rapor doğrultusunda kadroda yer bulabilecek.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:27
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
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