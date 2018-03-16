Sivasspor, Bursaspor maçına hazır

Dün akşam saatlerinde Bursa'ya gelen kırmızı-beyazlılar, son çalışmasını Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman bir saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda 5'e 2 pas oyunu ile sona erdi.

Demir Grup Sivasspor'da Bursaspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak.