Sivasspor, Bursaspor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.
Dün akşam saatlerinde Bursa'ya gelen kırmızı-beyazlılar, son çalışmasını Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman bir saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda 5'e 2 pas oyunu ile sona erdi.
Demir Grup Sivasspor'da Bursaspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:10
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iddaa oranları değişti
Toplam 2
Yorum
ali koç başkan bence fenebahçenin sembolü boğa olmalı..kadıköy boğası..bu kuştan vazgeçilmeli..
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
10 ben hagi hastası bir galatasaraylıyım..lakin alex-de fenerin taçsız kralıdır..nokta.
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
sülo dayı fener delegeleri hariç..herkes alex-i sewer.
Sivasspor, Bursaspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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