Sivasspor, Bursaspor maçına hazır – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Sivasspor, maçına hazır

    Sivasspor, Bursaspor maçına hazır

    'in 26. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak hazırlıklarını tamamladı.

    Dün akşam saatlerinde 'ya gelen kırmızı-beyazlılar, son çalışmasını 'un 'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman bir saat sürdü.

    Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda 5'e 2 pas oyunu ile sona erdi.

    da Bursaspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

    Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:10
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