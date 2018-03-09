‘Robinho çok şey katıyor’ – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    ‘Robinho çok şey katıyor’

    ‘Robinho çok şey katıyor’
    Sivasspor'un genç yıldız adaylarından Mert Hakan, dünyaca ünlü takım arkadaşı Robinho'dan çok şey öğrendiklerini söyledi. 2. Lig'de Menemen'den gelen ve geçen hafta 'da 'de golle tanışan 23 yaşındaki 10 numara, "Robinho'nun geleceğini haber yaptıklarında biz de heyecanlandık. Konsol oyunlarında oynuyorduk. İnanılmaz sempatik ve karakterli bir adam. Biz de onlardan bir şeyler kapmaya çalışıyoruz" dedi.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:12
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