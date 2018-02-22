Avrupa aşkına – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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HEPSİ
    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Avrupa aşkına

    Avrupa aşkına
    Brezilyalı yıldızı Robinho'nun müthiş futboluyla Osmanlı'yı deviren Sivas, 'ye bilendi. , rakiplerinin 1 puan üstünde yer aldıklarını hatırlatarak, "Hep söylüyorum; yukarılarda kalmak istiyoruz. Onun için güzel ve keyifli, herkesin izlemekten mutlu olacağı bir maç olacak. İnşallah 'de kazanan biz olacağız" diye konuştu.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:39
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