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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    ’da kadroda

    <a href="/index/sivasspor?id=59d4874b-64d2-406a-92fb-2c4cd1109cf5" class="" rel="tag">Sivasspor</a>’da <a href="/index/robinho?id=90808bde-4f7a-43a0-894b-64f91c3f0f71" class="" rel="tag">Robinho</a> kadroda
    SÜPER Lig'de yarın deplasmanda Y.Malatyaspor'la karşılaşacak 'dan müjdesi geldi. Yiğido'da , dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı, Y.Malatyaspor maçı kadrosuna aldı. Aybaba'nın, sarı-kırmızılılar karşısında mücadelenin gidişatına göre 'ya kısa bir süre de olsa görev vereceği öğrenildi.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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