Robinho, Sivas'a gitti
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un, prensip anlaşmasına vararak İstanbul'a getirdiği Brezilyalı futbolcu Robinho, Sivas'a gitti.
Dün ailesiyle Brezilya'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Robinho, geceyi havalimanı yakınındaki bir otelde geçirdi.
Sabah saatlerinde Acıbadem International Hastanesinde ilk sağlık kontrolleri yapılan 33 yaşındaki oyuncu, ardından ailesiyle Atatürk Havalimanı İç Hatlar CIP Salonu'na geldi.
Robinho, işlemlerin ardından tarifeli uçakla Sivas'a hareket etti.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:44
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cidlirin bu ne fesatlikdir ya..bekleyin dah yeni basliyor aslanlar.catlayin.sampiyon gs olcak haki ile..cakiri ayirca besiktas iyi bilir cok kolladi
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