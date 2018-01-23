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    23 Ocak 2018, Salı
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    , Sivas'a gitti

    <a href="/index/robinho_haber_etiketleri?id=41b9828c-4251-4fca-a2da-51ba423f146a" class="" rel="tag">Robinho</a>, Sivas'a gitti

    ekiplerinden 'un, prensip anlaşmasına vararak 'a getirdiği Brezilyalı futbolcu , Sivas'a gitti.

    Dün ailesiyle 'dan 'na gelen , geceyi havalimanı yakınındaki bir otelde geçirdi.

    Sabah saatlerinde Acıbadem International Hastanesinde ilk sağlık kontrolleri yapılan 33 yaşındaki oyuncu, ardından ailesiyle İç Hatlar CIP Salonu'na geldi.

    , işlemlerin ardından tarifeli uçakla Sivas'a hareket etti.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:44
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