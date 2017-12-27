Sivasspor stres yaşamak istemiyor

Otyakmaz, yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Beşiktaş'ı yenerek moral bulduklarını belirtti. Kırmızı-beyazlı camianın devre arasına moralli girdiğini aktaran Otyakmaz, "Özelikle ilk yarı çok başarılı olan, Şampiyonlar Ligi'nde hepimizi gururlandıran Beşiktaş gibi iyi bir takımı, iyi bir taktik anlayışla, iyi mücadele ederek yenmek bize çok moral verdi. Önümüzdeki dönem için bizi çok umutlandırdı." dedi.

"AVRUPA İÇİN ELİMİZDEN GELEN MÜCADELEYİ GÖSTERECEĞİZ"

Demir Grup Sivasspor'un 26 puanla ligin ilk yarısını puan cetvelinde 8. tamamlandığını hatırlatan Mecnun Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla ilk yarı itibarıyla hedefimizi de gerçekleştirmiş durumdayız. İkinci yarıda da en az bu kadar puan toplayabilirsek tahmin etiğimiz, arzu ettiğimiz ilk 10'un içinde yer almayı başaracağız. Uzun süre Süper Lig'de yer almamıza rağmen bir düşüş çıkış yaşamamızın ardından ilk 10'un içinde yer almamız takımız için başarı olacaktır. Fırsatı yakalarsak Avrupa kupaları için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz ama ilk 10'un içinde, düşme stresi yaşamadan bir sezon tamamlamak öncelikli hedefimiz. Fikstüre baktığımız zaman özelikle son 6 hafta çok önemli karşılaşmalar oynuyoruz. Fikstür gereği Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile oynuyoruz. Arada Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmaları var. İlk 10-11 hafta bunların bir tanesinin Galatasaray karşılaşması olduğunu düşünürsek ilk 10 hafta bizim yükümüzü alıp yolun yüzde 90'ını bitirmemiz gerekiyor. Çünkü son haftalarda karışık bir lig ortaya çıkabilir. Dolayısıyla ikinci yarıya çok iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor."

İkinci yarıya Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasıyla başlayacaklarını anlatan Otyakmaz, "Bu takımı muhafaza edip, devre arasındaki takviyelerle iyi bir başlangıç yapabilirsek ilk 10 haftada çok önemli puanlar toplayabiliriz. Devre arası da aksayan yerlere gerekli takviyeleri yaparak, iyi bir takım oluşturup ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Çünkü ilk maç itibarıyla çok önemli bir fikstür avantajımız var." değerlendirmesinde bulundu.

"4-5 TRANSFER YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Başkan Otyakmaz, devre arası transfer çalışmaları kapsamında teknik direktör Samet Aybaba ile görüştüğünü, hafta içinde İstanbul'da da yeni bir görüşme yapacağını belirterek, "Aşağı yukarı elimizde bir liste var. Bu arkadaşlarımız ile yollarımızı ayırıp, yeni transferler yapacağız. Yaklaşık 4-5 transfer yapmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

Bazı mevkilerde sorunlar yaşadıklarına işaret eden Otyakmaz, "O mevkilere takviye yaptığımızda ikinci yarı daha güçlü bir Sivasspor ortaya çıkacağını ümit ediyoruz. Bu transferlerin içinde yerli de yabancı da var. Bazı yabancı oyuncularımız ile yollarımızı ayıracağız. Yine bir o kadar yabancı transferi söz konusu olabilir. Genç ve gelecek vadeden oyuncuları da kadromuza katmayı planlıyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Ligin ilk yarısında takıma verdiği destekten dolayı taraftara teşekkür eden Mecnun Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekibin iç saha maçlarını bu sezon yaklaşık 10 bin seyirci ortalamasıyla oynadığını dile getirdi.

Taraftar desteğinin takıma güç verdiğini vurgulayan Otyakmaz, "Arkamızda taraftarımızı hissettikçe daha güçlü oluyoruz. Bazı sonuçlara da taraftarımızın direkt etkisi oldu. Bu nedenle taraftarımıza teşekkür ediyorum. İkinci yarıda bu desteğin artarak devam etmesini istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



