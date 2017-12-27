Sivas’ta taraftar şov

Sivasspor'un ilk yarıda evinde oynadığı 9 maçı 92 bin 33 biletli seyirci izledi. Maçlarını 27 bin 532 kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayan Yiğido, ligde 17 karşılaşmanın 9'unu evinde oynadı. Kırmızı- beyazlılar, Sivas'ta maç başına ortalama 10 bin 226 seyirciye oynadı. Yeni 4 Eylül Stadyumu, en fazla 16 bin 198'le ilk yarının son maçında 2-1 kazanılan Beşiktaş maçında doldu.