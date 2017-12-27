 Sivas’ta taraftar şov – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Sivas’ta taraftar şov

    Sivas’ta taraftar şov
    Sivasspor'un ilk yarıda evinde oynadığı 9 maçı 92 bin 33 biletli seyirci izledi. Maçlarını 27 bin 532 kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayan Yiğido, ligde 17 karşılaşmanın 9'unu evinde oynadı. Kırmızı- beyazlılar, Sivas'ta maç başına ortalama 10 bin 226 seyirciye oynadı. Yeni 4 Eylül Stadyumu, en fazla 16 bin 198'le ilk yarının son maçında 2-1 kazanılan Beşiktaş maçında doldu.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:29
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivas’ta taraftar şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN