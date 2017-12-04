‘En kötü maçı oynadık’

BAŞKENT'TE farklı mağlup olan Sivas'ta Teknik Direktör Samet Aybaba, "Sezonun en kötü maçını oynadık. Hiç beklemediğimiz bir anda çok şık gol yedik. Biz çok disiplinli oynayarak maçları kazanmıştık. Maalesef bunları sahaya yansıtamadık" ifadelerini kullandı.