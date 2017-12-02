 Sivasspor'a moral ziyareti – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'a moral ziyareti

    Sivasspor'a moral ziyareti

    Kangal Vefa Derneği, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak Demir Grup 'da teknik heyet ve futbolculara antrenman öncesi baklava ikram ederek moral verdi.

    Kırmızı-beyazlılar, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maç öncesi son antrenmanını MKE Ankaragücü'nün Beştepe'deki tesislerinde yaptı. İdman öncesi tesislere gelen dernek yetkilileri, teknik direktör Samet Aybaba ve futbolculara maçta başarılar diledi.

    Dernek başkanı Önder Karakartal, yaptığı açıklamada, Ankara'da yaşayan Sivaslılar olarak takımlarını Gençlerbirliği maçında yalnız bırakmak istemediklerini belirterek, "Takıma moral olması için çiçek ve baklava getirdik. Amacımız, yalnız olmadıklarını bilsinler, moral bulsunlar. Bu tür Anadolu takımları taraftar bulmakta zorlanıyor. gibi bir Anadolu takımı şehrimize geldiğinde sahip çıkılması lazım. Yarın da stattaki yerimizi alacağız." diye konuştu.

    Dernek yönetim kurulu üyeleri Bülent Karadağ, Nuh Karabay ve Osman Karakuş da takıma başarılar dileyerek, futbolculara baklava dağıttı.

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivasspor'a moral ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN