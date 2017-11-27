Muhammet Demir golü hatırladı
Demir Grup Sivasspor'un forveti Muhammet Demir, Trabzonspor karşısında attığı golle Süper Lig'de 219 günlük gol orucunu bozdu.
Sezon başında kırmızı-beyazlı ekibe transfer olan ve uzun süren sakatlık döneminden kurtulan 25 yaşındaki forvet, dün 69 dakika forma şansı bulduğu karşılaşmada eski takımı Trabzonspor'a karşı gol atma başarısı gösterdi.
Muhammet, ligde en son 2016-2017 sezonunda Gaziantepspor forması altında Atiker Konyaspor'a gol atmıştı. Muhammet, 21 Nisan 2017 tarihindeki bu maçtan sonra ligde gol atamamıştı.
Demir Grup Sivasspor'un dün sahasında 2-1 kaybettiği Trabzonspor maçında kırmızı-beyazlı ekibin tek golünü atan Muhammet, bu sezon ilk golünü kaydetti.
KUPADA 2 GOL ATTI
Muhammet Demir, kırmızı-beyazlı formayla bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 gol atma başarısı gösterdi.
Demir Grup Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kızılcabölükspor ile yaptığı ve 3-1 kazandığı karşılaşmada Muhammet, takımını galibiyete taşıyan gollerden 2'sine imza attı.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:01
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'Maçı kaybetsek 50 kişi olurdunuz!'
Toplam 2
Yorum
MUSTAFA OLÇAY BİR ADAM ANCAK BU KADAR KENDİNİN DÜŞMANI OLABİLİR. ARKADAŞIM NEDEN SÜREKLİ ANTİPATİ TOPLAMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORSUN..!!
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'Maçı kaybetsek 50 kişi olurdunuz!'
Toplam 2
Yorum
YORUMCU Yine saçmalamış takımı ileriye taşıyan YASİN ve RODRİGES olmasa bu maçı da kazanamazdın, ne görlüyorsun
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Trabzon şahlandı
Toplam 3
Yorum
fatih haftaya kendi sahamızda antalya maçı daha zor geçecek.defansın biran evvel toparlanması lazım
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