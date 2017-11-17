Sivasspor, İstanbul'a geldi
Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti.
Pazar günü saat 19.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:59
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