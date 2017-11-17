 Sivasspor, İstanbul'a geldi – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    , İstanbul'a geldi

    <a href="/index/sivasspor?id=914e3a88-9025-4fd7-af75-843ce8a5fdc2" class="" rel="tag">Sivasspor</a>, İstanbul'a geldi

    Demir Grup , Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti.

    Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup 21 futbolcunun yer aldığı kafileyle hava yoluyla İstanbul'a gitti. İstanbul'da kamp yapacağı otele yerleşecek olan kırmızı-beyazlı ekip son antrenmanını İstanbul'da basına ve taraftara kapalı olarak yapacak.
    Pazar günü saat 19.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:59
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