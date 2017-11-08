Aybaba, Lucescu'ya tepki gösterdi

Kulüplerin şu anda kadrolarındaki yabancı oyuncularla anlaşmaları olduğunu hatırlatan Aybaba, "Böyle ben yaptım, karar verdim, bu böyle olsun diyerek iş yapılmaz. Lucescu da bunu tek başına kimseye sormadan söyleyemez. Bunun bir geçiş süreci olur. Artık 3-5 sene neyse... Ona göre kadrolar yapılanır" ifadelerini kullandı.



Federasyonun kimseye sormadan yabancıyı serbest bıraktığını vurgulayan Aybaba, "Şimdi yine kimseye sormadan kısıtlıyorum diyemezler" dedi.

Aybaba, "Yabancıyı serbest bırakmadan önce bizleri yani teknik direktörleri bir kere topladılar. Bize fikirlerimizi sordular. Ben o zaman; madem o kadar istiyorsunuz, tamam serbest kalsın. Ama buna kriterler koyalım. Öyle herkes elini kolunu sallaya sallaya gelemesin. Sonra da altyapılara önem vererek yerli oyuncu yetiştirelim ve sayıyı yıldan yıla azaltalım demiştim. Her arkadaş kendine göre bir şeyler söylemişti. Aradan bir süre geçtikten sonra bir baktık ki tamamen serbest bırakılmış. Yalnız ben serbest bırakılsın derken yanlış anlaşılmasın. Türkiye'de genç oyuncuya en çok önem veren benim. Ve sanıyorum ki şu anda en çok benim bulup yetiştirdiğim yerli futbolcular takımlarda oynuyor. Ben şunu savunuyorum; yabancı transferinde bazı ölçüler olsun" yorumunu yaptı. Lucescu'nun veya federasyonun yeni bir karar almadan önce toplantı yapması gerektiğini savunan Aybaba, "Önce teknik adamları alsınlar, konuşsunlar. Lucescu gelsin bir fikrimizi alsın. Ondan sonra çıksın konuşsun" dedi.



FENERBAHÇE'NİN DURUMU BİZİM İÇİN DEZAVANTAJ

Samet Aybaba, Fenerbahçe ile oynayacakları lig maçı için de şunları söyledi: "Fenerbahçe, Türkiye'nin en güçlü takımlarından biri. Ancak aldıkları kötü sonuçlar nedeniyle bazı karışıklıklar yaşadılar. Bunun da bizim maçın öncesine gelmesine bizim açımızdan bir dezavantaj. Çünkü şimdi bizimle oynayacakları karşılaşmayı çıkış maçı olarak görecekler. Keşke durumları iyi olsaydı. O zaman işimiz daha kolay olurdu. Biz her maça galibiyet için çıkıyoruz. Öyle şu rakip güçlü, defans yapalım, gol yemeyelim, bir puana oynayalım gibi bir düşüncemiz yok. Zaten takım yapımız da buna uygun değil. Fenerbahçe'ye karşı da galibiyet amacıyla sahaya çıkacağız. İyi bir maç olacağını sanıyorum. Hedefimiz üç puan. Ligde son 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldık ve 5. sıraya kadar çıktık. Bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz."



HEDEFİMİZ İLK 10. BUNUN İÇİNDE 2.'LİK DE VAR, 3.'LÜK DE

Sezon başında hedeflerini ilk 10 olarak açıkladığını hatırlatan Aybaba, "Tabi biz iyi sonuçlar alınca kentte beklentiler arttı. Şimdi bana diyorlar ki sezon başında belirteceğiniz hedefinizde bir revize yapacak mısınız? Ben de diyorum ki; biz ne demişiz? Hedefimiz ilk 10 demişiz. Bu ilk 10'un içinde 2.'lik de var, 3.'lük de" dedi.