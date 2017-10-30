Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Süper Lig'in 10. haftasında Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor, son 4 maçtaki yenilmezlik serisini sürdürdü.
Ligde Antalyaspor'u 3-1 yenerek seriye başlayan kırmızı-beyazlı ekip, ligin 8. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederken 9. haftada evinde Bursaspor ile golsüz berabere kaldı. Sivas temsilcisi, ligin 10. haftasında dün deplasmanda Kardemir Karabükspor'u da 1-0 mağlup ederek üst üste çıktığı 4 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde geride kalan 10 haftalık periyotta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puan toplamayı başaran Demir Grup Sivasspor, maç fazlasıyla puan cetvelinde 8. sıraya yükseldi.
SİVASSPOR'DA İZİN GÜNÜ
Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da futbolcular günü dinlenerek geçiriyor. Teknik direktör Samet Aybaba tarafından 1 gün izin verilen kırmızı-beyazlı ekip, yarın saat 17.00'de kulüp tesislerinde toplanarak ligin 11. haftasında evinde Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Antrenman, basına kapalı gerçekleştirilecek.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:28
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G.Saray'dan taraftara çağrı
Toplam 3
Yorum
recep sampiyon olacaginiz kesin yani?demek ki bildigin,güvendigin birseyler var.Yeni bir operasyona mi basladiniz?Bu tür oyunlarda en büyük sizsin
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Bursa'da Le Guen mucizesi
Toplam 1
Yorum
ramadan korkmaz seirci kötü tezahurat etmeden takımına destek versin bursaspor her zaman yukarılara oynar. ben şampiyon olduğu sene ordaydım .
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''Trabzon kırmızı kart gördüğünde bile...''
Toplam 3
Yorum
adil Hakemle 9 maç yenilmemişler hakem olmayınca bak nasıl oluyormuş. Beşiktaş gibi hakemle değil birde federasyonla uğraşsanız ne yapardınız.
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