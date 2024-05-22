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Gisdol'den veda

8. haftada 1 puanla aldığı Samsunspor’u Süper Lig’de bırakmayı başaran Alman teknik direktör Markus Gisdol’un ayrılık kararı verdiği öğrenildi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Gisdol'den veda

Samsunspor'da Alman teknik direktör Markus Gisdol ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezona 1. Lig'de şampiyonluk yaşadığı Hüseyin Eroğlu'yla başlayan ve ilk 7 maçta 1 puan toplayarak son sıraya demir atan Karadeniz ekibinde 8. haftadan itibaren göreve Gisdol getirildi. 54 yaşındaki Alman teknik adam, 32 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi alarak, geçen hafta Alanya beraberliğiyle takımı ligde bıraktı. Alanya maçı sonrasında yeni sezon için görüşme yapılacağı belirtilen Gisdol'un takımdan ayrılma kararı verdiği öğrenildi.

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