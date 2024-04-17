Haberler Samsunspor Gisdol’la devam edeceğiz

Gisdol’la devam edeceğiz

Samsunspor Futbol Direktörü Çapa, Gisdol’la devam etmek istediklerini söyledi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Gisdol’la devam edeceğiz

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, 1 puanla devraldığı takımı 38 puana taşıyan Alman Teknik Direktör Gisdol'un geleceği hakkında konuştu. Gisdol'la devam etmek istediklerini söyleyen Çapa, "Kulüp olarak hocayla devam etmek istiyoruz. Kendisi de ilk günden itibaren söylüyor. 'Matematiksel olarak garantileyelim, ondan sonra tamamen gelecek ile ilgili görüşmeleri ve planlamaları yaparım' diye söyledi" ifadesini kullandı.

İLK İŞİMİZ SÜPER LİG'DE KALMAK

Fuat Çapa, bitime 6 hafta kala ligde kalmayı garantilemek istediklerini belirtti. Çapa, "Amacımız bir an önce matematiksel olarak ligi garantilemek. Ondan sonraki süreçte de tamamen gelecek sezon ile ilgili yapılanma. Yeni sezon için testler ve altyapı gibi bir hayli yapacağımız iş var" diye konuştu.

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