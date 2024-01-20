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Samsunspor’dan Costa bombası!

Şimşekler, Brezilya, B.Münih ve Juventus formaları da giyen bonservisi elindeki sağ kanat Douglas Costa’nın peşinde.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Samsunspor’dan Costa bombası!

Süper Lig'de son üç maçından 6 puan çıkaran ve Türkiye Kupası'nda da Son 16'ya kalan Samsunspor, transfer yasağı ertelenince dört koldan harekete geçti. Kırmızı-şimşekler, dünya futboluna bir dönem damga vurmuş Douglas Costa'nın transferi için kolları sıvadı. Juventus döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesindeki 33 yaşındaki Brezilyalı sağ açık, ABD ekibi LA Galaxy'den ayrıldı. Costa için tüm şartlarını zorlayacak Samsun ekibi, transfer dönemine damga vurmak istiyor. Tecrübeli yıldız, kariyerinde çıktığı 512 maçta 76 kez gol sevinci yaşarken, 106 da asist yaptı. 31 kez de milli olan Costa, 3 gol attı.

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