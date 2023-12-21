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Samsunspor’un eski futbolcuları çocuklarla sokak futbolu oynadı

Son dakikıa spor haberleri... Samsunspor’un eski futbolcuları Adnan Güngör, İmdat Arslan, Mehmet Nas ve Musa Aydın, ilkokul öğrencileri ile sokak futbolu oynadı. İşte detaylar.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 15:48
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Samsunspor’un eski futbolcuları çocuklarla sokak futbolu oynadı

Samusnspor'un eski futbolcuları Adnan Güngör, Mehmet Nas, Musa Aydın ve İmdat Arslan gibi eski futbolcuları İlkadım İstiklal İlkokulu tarafından düzenlenen 'Bu şehrin çocukları Samsunsporludur' etkinliğine katıldı. Etkinlikte çocuklarla birlikte sokak futbolu oynayan eski futbolcular, keyifli dakikalar geçirdi.

Çocukların Samsunspor çatısı altında birleşmelerinin çok güzel olduğunu belirten Samsunsporlu eski futbolcu Musa Aydın, "Çok güzel bir ortam. Açıkçası bu kadar bir ortam beklemiyordum. Çocuklara Samsunsporluluğu daha da çok sevdiriyorlar. Okulumuz zaten Samsunsporlu. Hatta kalorifer petekleri bile kırmızı-beyazlı. Bu çok hoşumuza gitti. Bu Samsunlu olmanın bir gururudur. Çocukların ileriye dönük Samsunspor aidiyetinin olması, Samsunspor çatısı altında birleşmeleri, formalarını alıp maça gitmeleri, kulübe sahip çıkmaları güzel. İnşallah bu katlanarak ve güçlenerek devam eder" dedi.

Bu yaştaki çocuklara Samsunspor sevgisinin aşılandığını ifade eden Samsunsporlu eski futbolcu Mehmet Nas ise, "Bizim adımıza güzel bir etkinlik oldu. Genç kardeşlerimizle bir arada olduk. Cıvıl cıvıl, neşe dolu, tamamen kalpleri tertemiz. Hepsi de doğup büyüdükleri şehrin formasıyla birlikte buradalar. Şimdilik küçük ama geleceğin büyük Samsunspor taraftarı olacaklar. Böyle bir etkinlikte olmak, eski dostlarla bir arada olmak bizim için güzel oldu. Bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Genelde çocuklar büyük takımları tutarlar. En azından bu genç yaşta bu kardeşlerimize Samsunspor sevgisini aşılıyorlar. Onlara da teşekkür etmek lazım" diye konuştu.

Sokak futbolunun ardından eski futbolcular, minik öğrencilerin formalarını imzalayıp fotoğraf çekildi.

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