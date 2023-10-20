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3 puan sözü

Kırmızı-şimşekler, İstanbul ekibini yenip ilk 3 puanını almanın peşinde. Alman çalıştırıcı Gisdol, “Taraftara şu sözü verebilirim; yüzde yüzümüzü vereceğimizi onlar da bilsin” diye umut dağıttı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 06:50
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3 puan sözü

Lige kötü bir başlangıç yapıp 1 puanla son sırada kalan Yılport Samsunspor, milli arada yeni teknik direktörü Gisdol yönetiminde Antalya'da moral ve güç depoladı. Kampı tamamlayan kırmızı-şimşekler, evindeki Başakşehir maçına kilitlendi. Gisdol'un kampta yaptığı ilk hamle, taktikte 4-4-2'ye geçiş oldu. Alman çalıştırıcının, bundan sonraki maçlara çift forvetle çıkarak, takımın hücum gücünü sahaya yansıtması bekleniyor. Tecrübeli hoca, oyuncularından sahada maksimumu vermelerini istedi.

ÇOK GÜZEL MAÇLAR OYNAYACAĞIZ

Futbolcularını geride kalan maçlara motive etmeye çalışan Alman teknik adam, taraftarlara da galibiyet sözü verdi. Gisdol, "Artık geçmişte olan her şey geride kaldı. Taraftara şunun sözünü verebilirim, yüzde yüzümüzü vereceğimizi onlar da bilsin. Oyuncularımız da her zaman her maçta sahada yüzde yüzünü verecekler. Taraftarımız da bunu sahada fark edecek. Onların desteğiyle beraber çok güzel maçlar oynayacağımıza inanıyorum" dedi.

Antalya'da günde çift antrenmanla lige hazırlanan Yılport Samsunspor, Başakşehir maçında mutlak galibiyet hedefliyor.

ŞUT EMRİ

Yılport Samsunspor, Antalya'daki son antrenmanda şut çalışması yaptı. Oyuncularının şut isabet oranını yükseltmek isteyen Markus Gisdol, bu konu üzerinde özel olarak durdu. Alman çalıştırıcının, Başakşehir'i uzaktan şutlarla avlamayı düşündüğü bildirildi.

ŞİMŞEKLER'DE ÇİFTE MÜJDE

Yılport Samsunspor, Antalya kampını tamamladı ve çalışmalarına bugün Samsun'da devam edecek. İdmana sakatlıkları geçen Bola ve Van Drongelen'in katılması teknik heyeti sevindirdi. Sakatlığı devam eden Taylan Antalyalı ise takımdan ayrı koşu yaptı.

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Gisdol çok heyecanlı
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