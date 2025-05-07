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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG 2-1 Arsenal | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

PSG 2-1 Arsenal | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesi rövanş maçında PSG, Arsenal'ı 2-1 mağlup etti. Eşleşmeyi toplamda 3-1'lik skorla kazanan Fransız ekibi, finalde Inter'in rakibi oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 21:52 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 23:54
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PSG 2-1 Arsenal | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesi rövanş maçında PSG, Arsenal'ı ağırladı. Fransız ekibi mücadeleyi 2-1 kazandı ve toplamda 3-1'lik skorla adını finale yazdıran taraf oldu.

Dakika 27'de Fabian Ruiz Pena ile fileleri havalandıran PSG, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının 69. dakikasında Vitinha ile penaltıdan yararlanamayan PSG, 72. dakikada Achraf Hakimi Mouh ile farkı 2'ye çıkardı.

76. dakikada Bukayo Saka'nın golü Arsenal'ı umutlandırsa da mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Fransız ekibi, adını finale yazdıran taraf oldu.

Inter ile PSG arasındaki karşılaşma 31 Mayıs 2025'te Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

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