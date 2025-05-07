PSG 2-1 Arsenal | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesi rövanş maçında PSG, Arsenal'ı ağırladı. Fransız ekibi mücadeleyi 2-1 kazandı ve toplamda 3-1'lik skorla adını finale yazdıran taraf oldu.

Dakika 27'de Fabian Ruiz Pena ile fileleri havalandıran PSG, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının 69. dakikasında Vitinha ile penaltıdan yararlanamayan PSG, 72. dakikada Achraf Hakimi Mouh ile farkı 2'ye çıkardı.

76. dakikada Bukayo Saka'nın golü Arsenal'ı umutlandırsa da mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Fransız ekibi, adını finale yazdıran taraf oldu.

Inter ile PSG arasındaki karşılaşma 31 Mayıs 2025'te Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Stadyumu'nda oynanacak.