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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona Inter maçı CANLI İZLE | Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final

Barcelona Inter maçı CANLI İZLE | Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Yarı final ilk maçında Barcelona ile Inter kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 13:52
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Barcelona Inter maçı CANLI İZLE | Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final

Barcelona - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek finalde İspanyol ekibi Barcelona, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'a 3-1 yenildi ve rakibini gol farkıyla geride bırakarak yarı finale yükseldi. İtalyan ekibi Inter, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Alman temsilcisi Bayern Münih ile berabere kaldı. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Inter maçı 30 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

BARCELONA - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Martinez, Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres

Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram

👉BARCELONA - INTER MAÇI CANLI İZLE👈

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