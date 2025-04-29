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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal 0-1 PSG | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi / Yarı Final)

Arsenal 0-1 PSG | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi / Yarı Final)

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Arsenal'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 21:55 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 00:01
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Arsenal 0-1 PSG | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi / Yarı Final)

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Arsenal'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 4. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.

Arsenal, 50. dakikada Mikel Merino ile bulduğu golle maçta skora dengeyi getirdi. Ancak golün ardından yapılan VAR incelemesi sonucu Merino'nun ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol iptal edildi.

Bu karşılaşmayla birlikte Paris Saint-Germain sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi önemli avantaj elde etti.

Paris Saint-Germain ile Arsenal arasındaki rövanş maçı, 7 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.

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