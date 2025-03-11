Liverpool 0-1 Paris Saint-Germain (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Paris Saint Germain, deplasmanda Liverpool'a karşı normal sürenin sonunda 1-0'lık üstünlük kurdu. Bu sonuç, normal sürenin sonunda 1-1'lik eşitlik anlamına gelirken, ilk maçı 1-0 kazanmış olan Liverpool, maçı uzatmalara taşımayı başardı.

12. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı gol, PSG'yi 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Liverpool'un bir önceki maçta aldığı galibiyetin ardından eşitliği sağladı ve skor 1-1 oldu. Uzatmalarda da her iki takım da gol bulamayınca, çeyrek finale çıkacak takımın belirleneceği an penaltı vuruşlarına kalmıştı.

Penaltı atışları sırasında Paris Saint Germain'in yıldız oyuncuları sahneye çıktı. Vitinha, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembele ve Desire Doue başarılı penaltı vuruşlarıyla PSG'nin 4 golünü kaydetti. Liverpool'da ise yalnızca Mohamed Salah topu ağlara gönderdi. Darvin Nunez ve Curtis Jones'un penaltılarında ise PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma devleşti ve topu kurtararak Liverpool'un çeyrek final hayallerini sonlandırdı.

Sonuç olarak, Paris Saint Germain penaltı atışlarıyla 5-3 galip geldi ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi.