Real-Bayern için dev şölen

Ruffles'ın "Varsa Ruffles, Maça Varız" platformu kapsamında Real Madrid-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçını izleme etkinliği gerçekleştirildi. Zorlu PSM'de kurulan dev ekranda izlenen maç, futbol severlere keyifli ve heyecan dolu anlar yaşattı. PepsiCo Türkiye Yiyecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Seren Çankırı yaptığı açıklamada; "Futbolu desteklemeyi sosyal sorumluluk çalışmalarımızın ana eksenlerinden biri yaptık. Biz futbolun gücüne, toplumları kalkındıran ve ileriye taşıyan enerjisine, sağladığı morale inanıyoruz" ifadelerini kullandı.