Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund - Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi maçı

Dortmund - Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dortmund, İspanyol devi Atletico Madrid ile karşı karşı geliyor. Yarı final öncesi oynanan bu kritik maçı haberimizden izleyebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 21:55
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Dortmund - Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dortmund ile Atletico Madrid kozlarını paylaşıyor. Dortmund - Atletico Madrid maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

DORTMUND - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Atletico Madrid maçı 22.00'de başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.

MAÇI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN📺

DORTMUND - ATLETICO MADRID MAÇI İLK 11'LERİ

Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Brandt, Adeyemi, Füllkrug

Atletico Madrid: Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, Marcos Llorente, Koke, De Paul, Azpilicueta; Morata, Griezmann

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