Dortmund - Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dortmund ile Atletico Madrid kozlarını paylaşıyor. Dortmund - Atletico Madrid maçını haberimizden izleyebilirsiniz.
DORTMUND - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Dortmund - Atletico Madrid maçı 22.00'de başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.
DORTMUND - ATLETICO MADRID MAÇI İLK 11'LERİ
Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Brandt, Adeyemi, Füllkrug
Atletico Madrid: Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, Marcos Llorente, Koke, De Paul, Azpilicueta; Morata, Griezmann