Antwerp - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Antwerp - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Antwerp ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antwerp - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTWERP - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antwerp - Barcelona maçı 13 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.