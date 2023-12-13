Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund - PSG maçı CANLI İZLE TV 8,5 | Dortmund - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dortmund - PSG maçı CANLI İZLE TV 8,5 | Dortmund - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dortmund sahasında PSG ile liderlik maçına çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 16:51 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 16:51
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Dortmund - PSG maçı CANLI İZLE TV 8,5 | Dortmund - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dortmund - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dortmund ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - PSG maçı 13 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.

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