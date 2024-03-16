Devler Ligi’nde erken final

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi dün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Son şampiyon Manchester City ile kupayı en çok kazanan takım olan Real Madrid son sekizde eşleşti. İki takım son iki senedir yarı finalde birbirlerine rakip olmuşlardı. 2021-22'de Real Madrid, yarı finalde M.City'yi elemiş ve kupayı almıştı. Geçen sezon ise İngiliz ekibi yarı finalde Real'i ezici bir skorla turnuvanın dışına itmiş ve finalde kupayı kaldırmıştı. Diğer eşleşmeler ise şöyle; Arsenal-Bayern Münih, Atletico Madrid-Borussia Dortmund, PSG-Barcelona...

FİNAL 1 HAZİRAN'DA

Şampıyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 9-10 Nisan'da oynanacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 16-17 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı finaller; 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta... Final karşılaşmasına 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadyumu ev sahipliği yapacak.

UTANÇ VERİCİ

Manchester City sportif direktörü Txiki Begiristain, Real Madrid ile eşleşmelerinin ardından, "Utanç verici! Bu toplardan bıktım, her şey aynı! Geçen yıl çekilen kuranın aynısı, sadece Liverpool ile Arsenal değişti. Geçen yıl neler olduğunu ve finale nasıl kalmayı başardığımızı hatırlamaya çalışacağız" dedi.