Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund - PSV maçı CANLI İZLE | Dortmund - PSV maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dortmund - PSV maçı CANLI İZLE | Dortmund - PSV maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu rövanş maçlarıyla sürüyor. Dortmund ile PSV karşı karşıya gelecek. İlk maçta iki ekip 1-1 berabere kalmıştı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - PSV maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 10:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dortmund - PSV maçı CANLI İZLE | Dortmund - PSV maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dortmund - PSV maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Dortmund ile PSV kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - PSV maçı 13 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

DORTMUND PSV MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Anderson Talisca ve Sadio Mane Türkiye'ye geliyor! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak...
Türkiye CHP'lilerin "para kulelerini" konuşuyor! Fondaş medya yine sessiz... Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelik'ten "kayıt dışı" itirafı
O yıldız F.Bahçe'nin yeni Semih'i oldu!
Bombalar peş peşe! Mane Cimbom'a Talisca Fener'e
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Atletico Madrid - Inter maçı saat kaçta?
Arsenal penaltılarla turladı!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Mart rakamları
TIP BAYRAMI NE ZAMAN 2024? | Tıp Bayramı ayın kaçında, önemi nedir? Neden kutlanır?
YAĞIŞ GÜNLERCE SÜRECEK | Meteoroloji tarih verdi! Yağmur ne zaman duracak? (13 Mart hava durumu)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
'Bu para eder mi?! diyorlardı... İtalyan devi peşine düştü 'Bu para eder mi?! diyorlardı... İtalyan devi peşine düştü 10:42
O yıldız F.Bahçe'nin yeni Semih'i oldu! O yıldız F.Bahçe'nin yeni Semih'i oldu! 10:37
Atletico Madrid - Inter maçı saat kaçta? Atletico Madrid - Inter maçı saat kaçta? 10:17
Salih Uçan ve Cenk Tosun takımda kalacak mı! Salih Uçan ve Cenk Tosun takımda kalacak mı! 10:16
Minnesota inanılmazı başardı! Minnesota inanılmazı başardı! 10:13
Dortmund - PSV maçı CANLI İZLE | Dortmund - PSV maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Dortmund - PSV maçı CANLI İZLE | Dortmund - PSV maçı saat kaçta? Hangi kanalda? 10:03
Daha Eski
Dünya yıldızı Cimbom'a geliyor! Dünya yıldızı Cimbom'a geliyor! 10:01
Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak mı? Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak mı? 09:53
TFF'den yeni yayın kararı! TFF'den yeni yayın kararı! 09:37
Beşiktaş'ta Demir Ege bilmecesi! Beşiktaş'ta Demir Ege bilmecesi! 09:04
Bugün kimin maçı var? 13 Mart Çarşamba Bugün kimin maçı var? 13 Mart Çarşamba 07:47
Arsenal penaltılarla turladı! Arsenal penaltılarla turladı! 01:50