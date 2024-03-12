Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona - Napoli maçı CANLI İZLE | Barcelona - Napoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona - Napoli maçı CANLI İZLE | Barcelona - Napoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona ile Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Nou Camp'ta oynanacak maçta iki ekip de kazanmak ve bir üst tura çıkmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 11:20 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 11:30
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Barcelona - Napoli maçı CANLI İZLE | Barcelona - Napoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Barcelona ile Napoli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Napoli maçı 12 Mart Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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