Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund 2-0 PSV Eindhoven (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

Borussia Dortmund 2-0 PSV Eindhoven (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

Borussia Dotmund ile PSV Eindhoven, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında kozlarını paylaştı. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip çeyrek finale adını yazdırdı. Dortmund'a turu getiren golleri Jadon Sancho ve Marco Reus kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 00:56 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 00:58
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Borussia Dortmund 2-0 PSV Eindhoven (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanşında Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, evinde Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı ağırladı.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede hakem Daniele Orsato düdük çaldı. 1-1 berabere biten maçın rövanşında 2-0'lık skorla galip gelen Borussia Dortmund çeyrek final biletini kaptı.

Dortmund'a turu getiren golleri 3. dakikada Jadon Sancho ve 90+5. dakikada Marco Reus kaydetti.

Alman ekibinde A Milli yıldızımız Salih Özcan ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

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