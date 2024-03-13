Borussia Dortmund 2-0 PSV Eindhoven (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanşında Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, evinde Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı ağırladı.
Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede hakem Daniele Orsato düdük çaldı. 1-1 berabere biten maçın rövanşında 2-0'lık skorla galip gelen Borussia Dortmund çeyrek final biletini kaptı.
Dortmund'a turu getiren golleri 3. dakikada Jadon Sancho ve 90+5. dakikada Marco Reus kaydetti.
Alman ekibinde A Milli yıldızımız Salih Özcan ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.