Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid - Inter maçı CANLI İZLE | Atletico Madrid - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atletico Madrid - Inter maçı CANLI İZLE | Atletico Madrid - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Atletico Madrid ve Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Atletico Madrid - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 10:50 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 10:50
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Atletico Madrid - Inter maçı CANLI İZLE | Atletico Madrid - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atletico Madrid - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Atletico Madrid ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Inter maçı 13 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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