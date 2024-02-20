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PSV Dortmund maçı canlı izle | PSV - Dortmund canlı anlatım Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV sahasında Alman temsilcisi Dortmund'u konuk ediyor. PSV-Dortmund maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 23:00 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 23:20
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PSV Dortmund maçı canlı izle | PSV - Dortmund canlı anlatım Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Hollanda ekibi PSV ile Alman devi Dortmund kozlarını paylaşıyor. PSV - Dortmund maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

PSV - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSV - Dortmund maçı saat 23:00'te başladı ve TV 8,5'tan canlı yayınlanıyor.

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PSV - DORTMUND MAÇI İLK 11'LERİ

PSV: Benitez, Teze, Schouten, Boscagli, Dest, Tillman, Veerman, Saibari, Bakayoko, de Jong, Lozano

Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can, Sabitzer, Sancho, Reus, Malen, Füllkrug

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