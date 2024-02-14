Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Pep Guardiola'dan Kopenhag sözleri! Gidin Galatasaray'a sorun...

Pep Guardiola'dan Kopenhag sözleri! Gidin Galatasaray'a sorun...

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Danimarka'da karşılaştıkları Kopenhag maçının ardından açıklamalarda bulunan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Kopenhag'ın ne kadar zorlu bir rakip olduğunun Galatasaray'a sorulması gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 15:49
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Pep Guardiola'dan Kopenhag sözleri! Gidin Galatasaray'a sorun...

İspanyol Teknik Adam Pep Guardiola, Kopenhag'ı deplasmanda 3-1 yendikleri UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının ardından Galatasaray örneği verdi. İşte Guardiola'nın sözleri...

Pep Guardiola'dan Kopenhag sözleri! Gidin Galatasaray'a sorun...

"GİDİN GALATASARAY'A SORUN"

"Kopenhag gerçekten çok zor bir takım. İnsanlar, Kopenhag'ı yenmenin kolay olduğunu söylüyorlar ama öyle değil. Kopenhag'ın ne kadar zorlu bir rakip olduğunu Galatasaray'a, Bayern Münih'e ve Manchester United'a sorun."

Pep Guardiola'dan Kopenhag sözleri! Gidin Galatasaray'a sorun...

"ÇOK İYİ OYNADIK FUTBOL OYNADIK"

"Kopenhag gerçekten çok iyi bir rakip. Biz gerçekten çok iyi futbol oynadık."

Pep Guardiola'dan Kopenhag sözleri! Gidin Galatasaray'a sorun...

"HERKES EN ÜST SEVİYEDEYDİ"

"Benim işim futbolcuları uyarmak ve onlara ihtiyacımız olan şeyleri söylemek. Oyuncularım da bunu hissettiler ve gösterdiler. Doğru karakter ve sabırla oynadık. Herkes en üst seviyedeydi."

Pep Guardiola'dan Kopenhag sözleri! Gidin Galatasaray'a sorun...

"BU OLMAZSA OLMAZ!"

"Doğru oyunu, doğru karakteri ve doğru sabrı göstermezseniz Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya gelemezsiniz. Umarım rövanş maçından da istediğimiz sonucu alır ve çeyrek finale ulaşırız."

Pep Guardiola'dan Kopenhag sözleri! Gidin Galatasaray'a sorun...

RÖVANŞ 6 MART'TA ETİHAD'TA

Manchester City ile Kopenhag, 6 Mart günü TSİ 23.00'te rövanş maçında İngiltere'de karşılaşacak ve kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

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