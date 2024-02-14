Pep Guardiola'dan Kopenhag sözleri! Gidin Galatasaray'a sorun...

"GİDİN GALATASARAY'A SORUN" "Kopenhag gerçekten çok zor bir takım. İnsanlar, Kopenhag'ı yenmenin kolay olduğunu söylüyorlar ama öyle değil. Kopenhag'ın ne kadar zorlu bir rakip olduğunu Galatasaray'a, Bayern Münih'e ve Manchester United'a sorun."