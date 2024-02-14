Pep Guardiola'dan Kopenhag sözleri! Gidin Galatasaray'a sorun...
Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Danimarka'da karşılaştıkları Kopenhag maçının ardından açıklamalarda bulunan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Kopenhag'ın ne kadar zorlu bir rakip olduğunun Galatasaray'a sorulması gerektiğini söyledi. İşte detaylar...
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"HERKES EN ÜST SEVİYEDEYDİ"
"Benim işim futbolcuları uyarmak ve onlara ihtiyacımız olan şeyleri söylemek. Oyuncularım da bunu hissettiler ve gösterdiler. Doğru karakter ve sabırla oynadık. Herkes en üst seviyedeydi."
"BU OLMAZSA OLMAZ!"
"Doğru oyunu, doğru karakteri ve doğru sabrı göstermezseniz Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya gelemezsiniz. Umarım rövanş maçından da istediğimiz sonucu alır ve çeyrek finale ulaşırız."
RÖVANŞ 6 MART'TA ETİHAD'TA
Manchester City ile Kopenhag, 6 Mart günü TSİ 23.00'te rövanş maçında İngiltere'de karşılaşacak ve kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.
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