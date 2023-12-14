Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde gruplara Manchester City ve Real Madrid damgası!

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara Manchester City ve Real Madrid damgası!

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son kez mevcut formatla oynanan grup aşamasına İngiliz devi Manchester City ve İspanyol devi Real Madrid damga vurdu. İki takım da grup aşamasında 18 puan topladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 11:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara Manchester City ve Real Madrid damgası!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son kez mevcut formatla oynanan grup aşamasına Manchester City ve Real Madrid, performanslarıyla damga vurdu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, son şampiyon Manchester City ile kupayı tam 14 kez müzesine götüren Real Madrid, ortaya koyduğu performansla rakiplerine göz dağı verdi. Napoli, Braga ve Union Berlin ile C Grubu'nda yer alan Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, tüm maçlarını kazanan iki takımdan biri oldu. Rakip fileleri 16 kez havalandıran başkent temsilcisi, kalesinde 7 gol gördü. G Grubu'nda Leipzig, Young Boys ve Kızılyıldız ile mücadele eden Manchester City de 18 puanla son 16 turuna adını yazdırmayı başardı. Turnuvada şampiyonluk unvanını korumak isteyen Pep Guardiola'nın öğrencileri, 18 gol attı, 7 gol yedi.

EN KÖTÜ PERFORMANS KIZILYILDIZ'DA

Turnuvada 1991 yılında şampiyonluk yaşayan Sırp temsilcisi Kızılyıldız, grup aşamasında aldığı 1 puanla en kötü performansa imza attı. Manchester City ve Leipzig'e iki maçta da yenilen Kızılyıldız, tek puanını sahasında Young Boys ile berabere kalarak aldı. Gruplarında son sırada yer alan takımlardan Sevilla ve Union Berlin'in 2'şer, Antwerp'in 3, Manchester United, Salzburg ve Celtic'in 4'er puanı bulunuyor. Devler Ligi'nde 20 yıl sonra boy gösteren ve son haftaya kadar gruptan çıkma şansı bulunan İngiliz temsilcisi Newcastle United ise 5 puan almasına rağmen son sırada yer alarak turnuvaya hayal kırıklığıyla veda etti.

6 TAKIMIN BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Grup aşamasında Manchester City ve Real Madrid'in yanı sıra 4 takım mağlubiyet yaşamadan son 16 turu biletini aldı. Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'ndan lider çıkan Bayern Münih, D Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayan Real Sociedad ve Inter, E Grubu'nda da Atletico Madrid, 6 maçta da rakiplerine yenilmedi.

KRALLIK YARIŞINDA 4 FUTBOLCU ZİRVEDE

Şampiyonlar Ligi'nin gol krallığı yarışında 4 futbolcu zirveyi paylaşıyor. Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Atletico Madrid'de forma giyen İspanyol Alvaro Morata ve Fransız Antoine Griezmann ile Manchester United'ın Danimarkalı futbolcusu Rasmus Hojlund, grup aşamasında 5'er kez rakip fileleri havalandırdı. Geçen sezon Manchester City formasıyla 12 gol atan Haaland, krallık yarışında ilk sırayı almıştı.

MANCHESTER UNITED'DAN GOL YEME REKORU

Galatasaray'ın deplasmanda 3-2 yendiği, sahasında 3-3 berabere kaldığı Manchester United, grup aşamasında kalesinde gördüğü gollerle rekor kırdı. Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'nın performansı nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi haline geldiği Manchester United, 6 maçta yediği 15 golle turnuvada tarihinde grup aşamasında en fazla gol yiyen İngiliz ekibi oldu. Şampiyonlar Ligi'ne 24 kez katılan Manchester ekibi, 2005-2006 sezonunun ardından ikinci kez grubu son sırada tamamladı.

MANCHESTER CITY'DEN 8 MAÇLIK REKOR SERİ

Manchester United'ın gol yeme rekoru kırdığı turnuvada aynı kentin diğer takımı Manchester City, üst üste 8 maç kazanan ilk İngiliz takımı olarak tarihe geçti. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste kazanma rekoru ise 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında art arda 15 maç kazanan Bayern Münih'e ait.

ŞAMPİYON WEMBLEY'DE BELLİ OLACAK

Geçen sezon İstanbul'un ev sahipliği yaptığı final maçı, bu sezon İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 1 Haziran 2024'te yapılacak. 2007'de yenilenen 86 bin kişilik Wembley Stadı'nda 8. kez final heyecanı yaşanacak. Turnuvada daha önce 1963, 1968, 1971, 1978, 1992, 2011 ve 2013 yıllarında final maçları Wembley'de oynanmıştı.

GELECEK YIL 'İSVİÇRE MODELİ'NE GEÇİLECEK

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren "İsviçre modeli" adı verilen yeni format uygulanacak. Takım sayısının 32'den 36'ya yükseleceği yeni formatta, ekipler 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda 8 farklı rakiple karşılaşacak. Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off maçları oynayacak. Dört yeni kontenjandan biri, UEFA klasmanında 5. basamakta yer alan ülkenin yerel liginde 3. sırayı elde eden takıma gidecek. Bir takım da "Şampiyonlar Yolu"ndan gelerek yerel lig şampiyonları arasından turnuvaya katılacak.

Diğer iki kontenjan ise Avrupa kupalarında bir önceki sezon en iyi kolektif performansı gösteren ülkenin takımlarına verilecek. Takımların önceki sezon Avrupa'da topladığı puanlar, temsil ettikleri ülkenin katılımcı sayısına bölünecek. Söz konusu puan hesaplamasında ilk ikiye giren ülkelerin yerel liglerinden Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanamayan temsilciler, bu iki kontenjanın sahibi olacak.

DİĞER
TV8,5 CANLI İZLE EKRANI FULL HD | Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı! TV8,5 canlı yayın izle şifresiz frekans bilgileri ve yayın akışı
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan pazar günü İstanbul için temayül yoklaması yapacak
Neestrup'tan olay G.Saray sözleri!
Beşiktaş'ta 2 yıldızın geleceği Arat'a bağlı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barça son maçta Antwerp'e takıldı!
Milan yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek!
METEOR YAĞMURU DEPREMİ TETİKLER Mİ? | Geminid meteor yağmuru Kuran'da geçiyor mu?
GEMİNİD METEOR YAĞMURU Türkiye'den izlenecek mi 2023? | Geminid meteor yağmuru saat kaçta?
14 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ne?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gruplara City ve Real damgası! Gruplara City ve Real damgası! 11:38
Beşiktaş'ta 2 yıldızın geleceği Arat'a bağlı! Beşiktaş'ta 2 yıldızın geleceği Arat'a bağlı! 11:35
NBA Draymond Green'in cezasını kesti! NBA Draymond Green'in cezasını kesti! 11:33
Krunic'te yeni gelişme! Alternatifi bulundu Krunic'te yeni gelişme! Alternatifi bulundu 11:29
F.Bahçe Beko'nun rakibi Monaco! F.Bahçe Beko'nun rakibi Monaco! 11:00
Göz-Göz yabancılarıyla gülüyor! Göz-Göz yabancılarıyla gülüyor! 10:54
Daha Eski
Neestrup'tan olay G.Saray sözleri! Neestrup'tan olay G.Saray sözleri! 10:50
Şampiyonlar Ligi'nde futbol dersi! G.Saray... Şampiyonlar Ligi'nde futbol dersi! G.Saray... 10:39
Mevlüt Erdinç'ten şok paylaşım! Mevlüt Erdinç'ten şok paylaşım! 10:34
Antetokounmpo'nun rekor gecesi! Antetokounmpo'nun rekor gecesi! 10:29
Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman? Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman? 10:23
Aboubakar'a ikinci şok! Bu kez de... Aboubakar'a ikinci şok! Bu kez de... 10:19