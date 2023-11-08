Milan taraftarından Donnarumma'ya dolarlı tepki

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun 4'üncü haftasında Milan, Paris Saint Germain ile karşı karşıya geldi. Mücadelede rakibini 2-1 yenen İtalyan ekibi 3 puanın sahibi oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun 4'üncü haftasında Milan, Paris Saint Germain ile karşı karşıya geldi. Mücadelede rakibini 2-1 yenen İtalyan ekibi 3 puanın sahibi oldu.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Leao ve 50. dakikada Giroud kaydederken PSG'nin tek golünü ise 9. dakikada Skriniar attı.
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Milan'ın geriye düşüp kazandığı mücadeleye ise Donnarumma'ya gösterilen tepki damgasını vurdu.
DONNARUMMA'YA DEV TEPKİ
Milliyet'in derledeği habere göre Milan taraftarları PSG'ye transfer olmasından bu yana ilk kez eski takımına rakip olan İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma'ya büyük tepki gösterdi.
YUHALANDI
Yıldız kaleciye tepkiler ısınmaya çıktığı anlarda başladı. Milan taraftarları yuhalamalar ve tezahüratlarla tepkilerini dile getirdiler.
SAHTE PARA ATTILAR
Tepkiler yalnızca bununla da sınırlı kalmadı. Taraftarlar İtalyan kalecinin parayı tercih ettiği yönünde göndermede bulunarak sahte para hazırladı ve bunu sahaya attı. Sahte paraların üzerinden "Dollarumma" ifadesi de yer aldı.
Ayrıca bu sahte paralardan elde edilecek olan gelirin yerel futbol okullarına vermek için kullanılacağı da belirtildi.
PSG'YE BEDAVAYA GİTMİŞTİ
Donnarumma, 2021 yılında Milan'la olan sözleşmesini uzatmamış ve bedelsiz şekilde PSG'nin yolunu tutmuştu. İtalyan kalecinin bu kararı Milan taraftarını o dönemde oldukça sinirlendirmişti.