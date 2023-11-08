Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Milan taraftarından Donnarumma'ya dolarlı tepki

Milan taraftarından Donnarumma'ya dolarlı tepki

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda mücadele eden Milan, grubun 4. maçında evinde PSG'yi ağırladı. Mücadeleyi İtalyan temsilcisi 2-1 kazandı. Milan taraftarı, eski kalecisi Donnarumma'ya yoğun tepki gösterdi. İtalyan yıldıza sahte para atıp yuhaladılar. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 09:47 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 10:21
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Milan taraftarından Donnarumma'ya dolarlı tepki

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun 4'üncü haftasında Milan, Paris Saint Germain ile karşı karşıya geldi. Mücadelede rakibini 2-1 yenen İtalyan ekibi 3 puanın sahibi oldu.

Milan taraftarından Donnarumma'ya dolarlı tepki

Milan'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Leao ve 50. dakikada Giroud kaydederken PSG'nin tek golünü ise 9. dakikada Skriniar attı.

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Milan taraftarından Donnarumma'ya dolarlı tepki

Milan'ın geriye düşüp kazandığı mücadeleye ise Donnarumma'ya gösterilen tepki damgasını vurdu.

Milan taraftarından Donnarumma'ya dolarlı tepki

DONNARUMMA'YA DEV TEPKİ

Milliyet'in derledeği habere göre Milan taraftarları PSG'ye transfer olmasından bu yana ilk kez eski takımına rakip olan İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma'ya büyük tepki gösterdi.

Milan taraftarından Donnarumma'ya dolarlı tepki

YUHALANDI

Yıldız kaleciye tepkiler ısınmaya çıktığı anlarda başladı. Milan taraftarları yuhalamalar ve tezahüratlarla tepkilerini dile getirdiler.

Milan taraftarından Donnarumma'ya dolarlı tepki

SAHTE PARA ATTILAR

Tepkiler yalnızca bununla da sınırlı kalmadı. Taraftarlar İtalyan kalecinin parayı tercih ettiği yönünde göndermede bulunarak sahte para hazırladı ve bunu sahaya attı. Sahte paraların üzerinden "Dollarumma" ifadesi de yer aldı.

Milan taraftarından Donnarumma'ya dolarlı tepki

Ayrıca bu sahte paralardan elde edilecek olan gelirin yerel futbol okullarına vermek için kullanılacağı da belirtildi.

Milan taraftarından Donnarumma'ya dolarlı tepki

PSG'YE BEDAVAYA GİTMİŞTİ

Donnarumma, 2021 yılında Milan'la olan sözleşmesini uzatmamış ve bedelsiz şekilde PSG'nin yolunu tutmuştu. İtalyan kalecinin bu kararı Milan taraftarını o dönemde oldukça sinirlendirmişti.

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