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Newcastle United-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Newcastle United, sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detayları araştırıyor. Peki, Newcastle United-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 00:01
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Newcastle United-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Newcastle United-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Newcastle United - Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNİTED-BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Borussia Dortmund maçı 25 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak. Mücadele TV 8.5'tan canlı yayınlanacak.

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