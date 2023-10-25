Newcastle United-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Newcastle United-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Newcastle United - Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNİTED-BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Borussia Dortmund maçı 25 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak. Mücadele TV 8.5'tan canlı yayınlanacak.