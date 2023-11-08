Napoli 1-1 Union Berlin (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Napoli sahasında Alman ekibi Union Berlin'i konuk etti. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Napoli'nin golünü 39. dakikada Politano kaydetti. Union Berlin'in golü ise 52. dakikada Fofana'dan geldi.

Bu sonucun ardından Napoli puanı 7 yaptı. Alman temsilcisi Union Berlin ise gruptaki ilk puanını aldı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Napoli, Real Madrid'e konuk olacak. Union Berlin ise Braga deplasmanına çıkacak.