Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Napoli 1-1 Union Berlin (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Napoli 1-1 Union Berlin (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Napoli ile Union Berlin, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Napoli'nin golünü 39. dakikada Politano kaydetti. Union Berlin'in golü ise 52. dakikada Fofana'dan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 22:53
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Napoli 1-1 Union Berlin (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Napoli sahasında Alman ekibi Union Berlin'i konuk etti. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Napoli'nin golünü 39. dakikada Politano kaydetti. Union Berlin'in golü ise 52. dakikada Fofana'dan geldi.

Bu sonucun ardından Napoli puanı 7 yaptı. Alman temsilcisi Union Berlin ise gruptaki ilk puanını aldı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Napoli, Real Madrid'e konuk olacak. Union Berlin ise Braga deplasmanına çıkacak.

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