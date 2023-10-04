Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Porto - Barcelona maçı canlı izle | Porto - Barcelona maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Porto - Barcelona maçı canlı izle | Porto - Barcelona maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, Porto - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 15:31 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 15:50
Porto - Barcelona maçı canlı izle | Porto - Barcelona maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Porto - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. H Grubu'nda Porto ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Porto - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

PORTO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Porto - Barcelona maçı 4 Ekim Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.

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