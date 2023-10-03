Devler Ligi'ni kazanabiliriz

Manchester United'ın tecrübeli savunmacısı Raphael Varane, iddialı açıklamalar yaptı. 30 yaşındaki Fransız stoper, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek seviyede olduklarını söyledi. Varane, "Bence Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz. Takımımızın kalitesi ve iyi bir oyun mantalitesi var. Umduğumuz gibi bir sezon başlangıcı olmadı. Gelişim göstermeliyiz" diye konuştu.
Manchester United'ın tecrübeli savunmacısı Raphael Varane, iddialı açıklamalar yaptı. 30 yaşındaki Fransız stoper, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek seviyede olduklarını söyledi. Varane, "Bence Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz. Takımımızın kalitesi ve iyi bir oyun mantalitesi var. Umduğumuz gibi bir sezon başlangıcı olmadı. Gelişim göstermeliyiz" diye konuştu.