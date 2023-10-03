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Devler Ligi'ni kazanabiliriz

Manchester United'ın tecrübeli savunmacısı Raphael Varane, iddialı açıklamalar yaptı. 30 yaşındaki Fransız stoper, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek seviyede olduklarını söyledi. Varane, "Bence Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz. Takımımızın kalitesi ve iyi bir oyun mantalitesi var. Umduğumuz gibi bir sezon başlangıcı olmadı. Gelişim göstermeliyiz" diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 06:50
Devler Ligi'ni kazanabiliriz
Manchester United'ın tecrübeli savunmacısı Raphael Varane, iddialı açıklamalar yaptı. 30 yaşındaki Fransız stoper, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek seviyede olduklarını söyledi. Varane, "Bence Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz. Takımımızın kalitesi ve iyi bir oyun mantalitesi var. Umduğumuz gibi bir sezon başlangıcı olmadı. Gelişim göstermeliyiz" diye konuştu.
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