PSV 5 - 1 Rangers (Maç sonucu ÖZET) İskoçya'ya ülke puanında bir darbe daha!

UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu rövanşında PSV Eindhoven sahasında Rangers'ı Philips Stadion'da konuk etti.

Saat 22.00'de başlayan ve İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez'in düdük çaldığı maçta PSV Eindhoven, Saibari (2), de Jong, Veerman ve Goldson'ın kendi kalesine attığı gollerle 5-1 galip ayrıldı. Rangers'ın tek gol 64'te Tavernier'den geldi.

Bu sonucun ardından PSV, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırken Rangers yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Böylece, UEFA Ülke Puanı'ndaki rakibimiz İskoçya'yı Şampiyonlar Ligi'nde sadece Celtic temsil edecek.