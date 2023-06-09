Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Şampiyonlar Ligi finaline hazır

Manchester City Şampiyonlar Ligi finaline hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde cumartesi Inter ile karşılaşacak Manchester City, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 22:06
Manchester City Şampiyonlar Ligi finaline hazır

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki İngiliz temsilcisi, son antrenmanını finalin oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren ve tamamı basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma ve istasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pres çalışmasının ardından kanatlardan ceza sahasına orta organizasyonu yapan Manchester Cityli futbolcular, penaltı ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Teknik direktör Guardiola, idmanın bir bölümünde futbolcularını etrafında toplayarak kısa bir konuşma yaptı.

Saat 22.00'da başlayacak final mücadelesi, TV8 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.


DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Nicolo Zaniolo için olay iddia! G.Saray'a şok...
Futbol dünyasının eski yıldızları "Efsane Şampiyonlar Turnuvası"nda sahne aldı
Anadolu Efes finalde!
A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Inter Manchester City maçına hazır
Kevin de Bruyne: Önümüze yeni bir şans çıktı!
ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 | Asgari ücret toplantısı tarihi belli oldu!
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransa Açık'ta Djokovic'in finaldeki rakibi Ruud oldu Fransa Açık'ta Djokovic'in finaldeki rakibi Ruud oldu 22:48
A. Efes-F.Bahçe Beko maçı sonrası ortalık karıştı! A. Efes-F.Bahçe Beko maçı sonrası ortalık karıştı! 22:32
Sneijder Nef Stadı'nı ziyaret etti Sneijder Nef Stadı'nı ziyaret etti 22:09
Trabzonspor'da Arif Boşluk ve Taha Altıkardeş ameliyat oldu Trabzonspor'da Arif Boşluk ve Taha Altıkardeş ameliyat oldu 22:06
M. City Şampiyonlar Ligi finaline hazır M. City Şampiyonlar Ligi finaline hazır 22:04
Anadolu Efes finalde! Anadolu Efes finalde! 22:01
Daha Eski
Inter Manchester City maçına hazır Inter Manchester City maçına hazır 21:11
Kevin de Bruyne: Önümüze yeni bir şans çıktı! Kevin de Bruyne: Önümüze yeni bir şans çıktı! 20:43
Guardiola: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bizim için önemli! Guardiola: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bizim için önemli! 20:33
Icardi G.Saray'da kalacak mı? Erden Timur'dan açıklama Icardi G.Saray'da kalacak mı? Erden Timur'dan açıklama 20:02
Beşiktaş ve G.Saray sosyal medyada kapıştı! Beşiktaş ve G.Saray sosyal medyada kapıştı! 19:19
Orkun Kökçü Portekiz yolunda! Orkun Kökçü Portekiz yolunda! 19:03