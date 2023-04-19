Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Inter - Benfica maçı canlı izle ŞİFRESİZ | Inter - Benfica maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Inter - Benfica maçı canlı izle ŞİFRESİZ | Inter - Benfica maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Inter ile Benfica karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 12:40 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 12:50
Inter - Benfica maçı canlı izle ŞİFRESİZ | Inter - Benfica maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Inter - Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Inter ile Benfica, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Benfica maçı 19 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

INTER - BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter
Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Brozovic, Dimarco; Dzeko, Martinez

Benfica
Vlachodimos; Gilberto, A. Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Aursnes; Neres, R. Silva, Mario; Ramos

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ilk tatiline çıktı! Maldivler'de baş başa romantik anlar...
3 yaşındaki kızının hasta olduğu ortaya çıkmıştı! Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel o yorumla çileden çıktı! “Biz neler yaşadık...”
Böyle duyurdular! G.Saray'a İtalyan kaleci
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bayern Münih - Manchester City maçı hangi kanalda?
Giroud Milan'ı yarı finale taşıdı!
Arefe günü kılınacak namazlar, dualar Diyanet
AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR | Peygamber Efendimiz'in Arefe günü duası - Arefe'de okunacak dua DİYANET
Arife gününde çekilecek zikirler ve tesbihler, okunacak dualar DİYANET
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir-Fenerbahçe maçı detayları! Başakşehir-Fenerbahçe maçı detayları! 12:35
NBA'de ilk kez verilen Jerry West Ödülü'nü De'Aaron Fox kazandı NBA'de ilk kez verilen Jerry West Ödülü'nü De'Aaron Fox kazandı 12:34
F.Bahçe'de kırmızı alarm! 5 futbolcu... F.Bahçe'de kırmızı alarm! 5 futbolcu... 12:31
Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR'ı açıklandı! Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR'ı açıklandı! 12:21
Dikkat çeken istatistik! Ligin ilk yarısında... Dikkat çeken istatistik! Ligin ilk yarısında... 12:02
Böyle duyurdular! G.Saray'a İtalyan kaleci Böyle duyurdular! G.Saray'a İtalyan kaleci 11:56
Daha Eski
Ertuğrul Doğan'dan Nenad Bjelica sözleri! Ertuğrul Doğan'dan Nenad Bjelica sözleri! 11:51
Middlesbrough - Hull City maçı hangi kanalda? Middlesbrough - Hull City maçı hangi kanalda? 11:32
İlk kez konuştu! Flaş transfer açıklaması İlk kez konuştu! Flaş transfer açıklaması 11:28
Bayern Münih - Manchester City maçı hangi kanalda? Bayern Münih - Manchester City maçı hangi kanalda? 11:25
Rıza Çalımbay'dan Trabzonspor sözleri! Rıza Çalımbay'dan Trabzonspor sözleri! 11:21
Inter - Benfica maçı hangi kanalda? Inter - Benfica maçı hangi kanalda? 11:17