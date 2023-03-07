Benfica - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Benfica - Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica ile Club Brugge kozlarını paylaşacak. Estádio do Sport Lisboa e Benfica Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Benfica - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFİCA - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Club Brugge maçı 7 Mart Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, A. Silva, Grimaldo; Aursnes, Florentino; Mario, R. Silva, Neres; Ramos

Club Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Sylla, Meijer; Odoi, Onyedika; Buchanan, Vanaken, Lang; Jutgla