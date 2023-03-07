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Benfica - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Benfica ile Club Brugge kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 09:10 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 09:40
Benfica - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Benfica - Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica ile Club Brugge kozlarını paylaşacak. Estádio do Sport Lisboa e Benfica Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Benfica - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFİCA - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Club Brugge maçı 7 Mart Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, A. Silva, Grimaldo; Aursnes, Florentino; Mario, R. Silva, Neres; Ramos

Club Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Sylla, Meijer; Odoi, Onyedika; Buchanan, Vanaken, Lang; Jutgla

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