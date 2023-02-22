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Inter - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Inter ile Porto kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:10 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:20
Inter - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Inter - Porto maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Inter ile Porto kozlarını paylaşacak. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Inter - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Porto maçı 22 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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