Inter - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Inter - Porto maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Inter ile Porto kozlarını paylaşacak. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Inter - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Porto maçı 22 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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