Dortmund - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Dortmund - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dortmund ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Signal Iduna Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Dortmund - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Chelsea maçı 15 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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MUHTMEL 11'LER

Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Can; Adeyemi, Reus, Brandt; Haller

Chelsea: Arrizabalaga; James, Thiago Silva, Koulibaly, Chilwell; Loftus-Cheek, Fernandez; Mount, Felix, Mudryk; Havertz