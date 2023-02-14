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PSG BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI 📺 | PSG - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSG, Bayern Münih'i konuk edecek. Messi, Neymar, Mbappe gibi yıldızları bulunan PSG, Alman devi Bayern Münih'i ağırlayacak. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 15:50 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 16:00
PSG BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI 📺 | PSG - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSG ve Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Bayern Münih maçı 14 Şubat Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos; Mendes; Ruiz, Pereira, Verratti; Soler; Messi, Neymar

Bayern Münih: Sommer; Cancelo, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Choupo-Moting

MBAPPE YEDEKTE!

Dünya Kupası'nda fırtına gibi esen Kylian Mbappe, Bayern Münih karşısında yedek kulübesinde yer alacak. 3 haftalık bir sakatlık sürecini yeni atlatan Fransız yıldız, kritik müsabakada 11'de başlamayacak.

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