PSG BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI 📺 | PSG - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSG ve Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Bayern Münih maçı 14 Şubat Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos; Mendes; Ruiz, Pereira, Verratti; Soler; Messi, Neymar

Bayern Münih: Sommer; Cancelo, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Choupo-Moting

MBAPPE YEDEKTE!

Dünya Kupası'nda fırtına gibi esen Kylian Mbappe, Bayern Münih karşısında yedek kulübesinde yer alacak. 3 haftalık bir sakatlık sürecini yeni atlatan Fransız yıldız, kritik müsabakada 11'de başlamayacak.