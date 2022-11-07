UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, grup aşamalarının ardından son 16 turu heyecanı yaşanacak. 7 Kasım Pazartesi günü, son 16 turunun kuraları çekildi. İşte Devler Ligi'nde kura sonrası oluşan eşleşmeler...
Eşleşmeler, 7 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te, İsviçre'nin Nyon kentinde belli oldu.
İŞTE EŞLEŞMELER
Leipzig-Manchester City
Club Brugge-Benfica
Liverpool-Real Madrid
Milan-Tottenham
Eintracht Frankfurt-Napoli
Borussia Dortmund-Chelsea
Inter-Porto
Paris Saint-Germain-Bayern Münih
FİNAL İSTANBUL'DA
2004-2005 sezonunda İstanbul'da gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi finali, ikinci kez bu şehirde oynanacak. 11-12 Nisan ve 18-19 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak çeyrek final maçlarının ardından, 9-10 Mayıs ve 16-17 Mayıs tarihlerinde yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşmasının tarihi ise 10 Haziran 2023 olarak belirlendi.