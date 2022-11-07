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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, grup aşamalarının ardından son 16 turu heyecanı yaşanacak. 7 Kasım Pazartesi günü, son 16 turunun kuraları çekildi. İşte Devler Ligi'nde kura sonrası oluşan eşleşmeler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 14:01 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 14:25
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, grup aşamalarının ardından son 16 turu heyecanı yaşanacak. 7 Kasım Pazartesi günü, son 16 turunun kuraları çekildi. İşte Devler Ligi'nde kura sonrası oluşan eşleşmeler...

Eşleşmeler, 7 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te, İsviçre'nin Nyon kentinde belli oldu.


İŞTE EŞLEŞMELER

Leipzig-Manchester City

Club Brugge-Benfica

Liverpool-Real Madrid

Milan-Tottenham

Eintracht Frankfurt-Napoli

Borussia Dortmund-Chelsea

Inter-Porto

Paris Saint-Germain-Bayern Münih

FİNAL İSTANBUL'DA
2004-2005 sezonunda İstanbul'da gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi finali, ikinci kez bu şehirde oynanacak. 11-12 Nisan ve 18-19 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak çeyrek final maçlarının ardından, 9-10 Mayıs ve 16-17 Mayıs tarihlerinde yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşmasının tarihi ise 10 Haziran 2023 olarak belirlendi.

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