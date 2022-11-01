Porto - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Porto - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Porto ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Porto - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTO - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Porto - Atletico Madrid maçı 1 Kasım Salı günü saat 20.45'te Exxen ve TV 8,5'te canlı yayınlanacak.

PORTO - ATLETİCO MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Porto

Costa; Aquino, Cardoso, Marcano, Sanusi; Otavio, Costa, Eustaquio; Evanilson, Taremi, Galeno

Atletico Madrid

Oblak; Savic, Gimenez, Reinildo; Molina, De Paul, Kondogbia, Witsel, Carrasco; Griezmann, Felix